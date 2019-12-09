9 декабря. Mossovetinfo.ru – Теплая, пасмурная и дождливая погода ожидается в Москве в понедельник, 9 декабря, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в Москве +2…+4°, по области 0…+5°. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.
08:59 Город (Москва и область) Около 40 катков будет работать в парках Москвы в зимний период
08:26 Общество Пользователи социальных сетей утром 9 декабря массово жалуются на работу Московских центральных диаметров (МЦД)
08:12 Общество Пасмурная погода и дожди ожидаются в Москве 9 декабря
20:31 Общество Около семи тысяч болельщиков «Спартака» и «Ростова» покинули стадион в рамках акции протеста
20:24 Город (Москва и область) Собянин о планах по расширению границ Москвы: «Дай Бог нам с Новой Москвой справиться»
19:33 Общество Фанаты российских футбольных клубов проводят масштабную акцию протеста
16:02 Город (Москва и область) Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Москве с 1 июля 2020 года
16:02 Город (Москва и область) Минимальный размер взноса за капремонт в Москве повысится с 1 января 2020 года
08:43 Другое Назван первый обладатель приза имени Льва Яшина