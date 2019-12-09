9 декабря. Mossovetinfo.ru – Теплая, пасмурная и дождливая погода ожидается в Москве в понедельник, 9 декабря, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве +2…+4°, по области 0…+5°. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.