Патриарх посоветовал приезжим бездомным в Москве «вернуться в места, где вас знают»

Москва. 7 января. /Mossovetinfo.ru /. – Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 7 января 2018 года, в праздник Рождества Христова, посетил центр помощи бездомным «Ангар спасения» в Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению в Москве, сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.



В «Ангаре спасения» Патриарх разделил с бездомными праздничную трапезу и общаясь с ними за трапезой посоветовал приезжим бездомным в Москве «вернуться в места, где вас знают» и всем бездомным пожелал выйти из того состояния, в котором они оказались «по стечению обстоятельств».



«…хотел бы всем вам пожелать, мои дорогие, выйти из этого места и найти себя в жизни. А те, кто здесь трудится, будут максимально этому помогать. Большинство из вас, как я знаю, приехали в Москву и не являются постоянными жителями города. Поэтому самым правильным было бы вернуться в места, где вас знают и где можно устроиться. А Церковь будет помогать вам во всем помогать», - сказал Святейший Патриарх.

«Знаю, что многие из вас по стечению обстоятельств оказались в этом месте. Но отсюда есть два пути. Один путь — смириться с тем, что есть, и сказать "ну и пускай так будет". Этот путь не приведет ни к чему хорошему. А есть другой путь — сказать "нет, так быть не должно, я должен сделать что-то, чтобы выйти из этого состояния» - сказал Патриарх Московский и всея Руси.



Также Патриарх и сопровождающие его лица «осмотрели мобильные блоки для помощи бездомным — парикмахерскую, душевые кабины, склад для выдачи одежды, пункт оформления документов, пункт медицинской помощи».



Ежедневно в «Ангар спасения» обращается до 100 человек. За 4 года существования проект помог 40 000 человек.

За почти 4 года более 5 500 человек, оказавшихся на улице и обратившихся за помощью в «Ангар спасения», смогли вернуться домой. География отправок ― вся Россия и страны СНГ.

«Ангар спасения» расположен на территории Синодального отдела по благотворительности по адресу: ул. Николоямская, во дворе дома 55.