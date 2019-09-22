22 сентября. Mossovetinfo.ru – Павильоны «Здоровая Москва», которые находятся в парках Москвы, в воскресенье работать не будут.



Павильоны закрываются из-за непогоды. В столице 22 сентября ожидаются дожль, мокрый снег и порывы ветра до 22 метров в секунду.