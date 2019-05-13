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Общество     13.05.2019 08:09

Переменная облачность и дожди ожидаются в Москве 13 мая

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Теги:  погода 

13 мая. Mossovetinfo.ru – Переменная облачность и небольшие дожди ожидаются в Москве в понедельник, 13 мая, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве составит +20…+22°, в Подмосковье +18…+23°. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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