13 мая. Mossovetinfo.ru – Переменная облачность и небольшие дожди ожидаются в Москве в понедельник, 13 мая, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве составит +20…+22°, в Подмосковье +18…+23°. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.