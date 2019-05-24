24 мая. Mossovetinfo.ru – Переменная облачность без осадков и небольшое похолодание ожидаются в Москве в пятницу, 24 мая, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве составит +17…+19°, в Подмосковье +15…+20°. Атмосферное давление немного вырастет и составит 747 миллиметров ртутного столба.