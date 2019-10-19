19 октября. Mossovetinfo.ru - Расположенные на территории города Зеленограда (Зеленоградский округ Москвы) следственный изолятор №12 и колония-поселение №2 до конца года перейдут из ведения УФСИН Московской области в ведение УФСИН города Москвы. Об этом сообщает ТАСС
со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова.
Отмечается, что после передачи эти учреждения будут московскими не только территориально, но и юридически и в Москве появится первая колония.
Адвокат, кандидат юридических наук, вице - президент Невской коллегии адвокатов Андрей Алешкин
, значительное количество дел у которого - в московском регионе, в комментарии для ИА "Моссовет" отметил, что "в целом идея правильная", но многое зависит от качества реализации этого решения, от способности московского УФСИН навести тут порядок.
"В целом инициативу поддерживаю, я вообще на любое развитие пенитенциарной системы направленого на соблюдения прав и свобод заключённых. Я, очень хорошо знаю это изолятор, часто там работаю со своими доверителями. Могу отменить что персонала там не хватает, вывод подзащитных построен очень плохо, часами ожидаешь - форменное издевательство", - сказал Алешкин.
"По хорошему нужно не ремонтировать а снести и построить новое современное здание. В целом идея правильная, Главный вопрос - качество реализации идеи", - отметил адвокат Андрей Алешкин.
Таким образом, в ближайшее время в Москве, в составе московского УФСИН, может появится первое место отбытия наказания. В настоящее время в его состав входят только следственные изоляторы.
Всего в зеленоградской колонии-поселения и СИЗО находятся около 500 заключённых, колония рассчитана на 215 человек. Ранее предполагалось построить для СИЗО новый корпус на 800 человек и столовую.
Отсутствие возможности трудиться в колонии-поселении Зеленограда не позволяет осужденным выплачивать алименты и возмещать потерпевшим причиненный ущерб. Колония предназначена для лиц, ранее не отбывавших наказание в виде лишения свободы и осужденных за совершение преступлений небольшой и средней тяжести, в том числе, - лиц, признанных виновными в совершении ДТП со смертельным исходом.
Летом 2019 года стало известно об отстранении от работы руководителей колонии-поселения Зеленограда из-за подозрений в избиении заключенных. В ноябре 2017 года заключённый смог убежать из колонии-поселения в Зеленограде, скрыться в Смоленской области и совершить там грабеж.
Колония расположена в районе улицы Гоголя, фактический адрес
Москва, Зеленоград, ул. Панфилова, д. 21 (около станции Крюково).
Крюковская колония — самая старая колония Москвы. Это единственное действующее сейчас место заключения из тех, которые были созданы советской властью в первые послеоктябрьские годы. С 1923 года Крюковский лагерь официально именовался «Крюковским производственным отделением Таганской тюрьмы». В 1938 году колония была передана в Управление лагерей и колоний Московской области.