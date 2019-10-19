19 октября. Mossovetinfo.ru - Расположенные на территории города Зеленограда (Зеленоградский округ Москвы) следственный изолятор №12 и колония-поселение №2 до конца года перейдут из ведения УФСИН Московской области в ведение УФСИН города Москвы. Об этом сообщаетсо ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова.Отмечается, что после передачи эти учреждения будут московскими не только территориально, но и юридически и в Москве появится первая колония.Адвокат, кандидат юридических наук, вице - президент Невской коллегии адвокатов, значительное количество дел у которого - в московском регионе, в комментарии для ИА "Моссовет" отметил, что "в целом идея правильная", но многое зависит от качества реализации этого решения, от способности московского УФСИН навести тут порядок."В целом инициативу поддерживаю, я вообще на любое развитие пенитенциарной системы направленого на соблюдения прав и свобод заключённых. Я, очень хорошо знаю это изолятор, часто там работаю со своими доверителями. Могу отменить что персонала там не хватает, вывод подзащитных построен очень плохо, часами ожидаешь - форменное издевательство", - сказал Алешкин."По хорошему нужно не ремонтировать а снести и построить новое современное здание. В целом идея правильная, Главный вопрос - качество реализации идеи", - отметил адвокат Андрей Алешкин.Таким образом, в ближайшее время в Москве, в составе московского УФСИН, может появится первое место отбытия наказания. В настоящее время в его состав входят только следственные изоляторы.Всего в зеленоградской колонии-поселения и СИЗО находятся около 500 заключённых, колония рассчитана на 215 человек. Ранее предполагалось построить для СИЗО новый корпус на 800 человек и столовую.Отсутствие возможности трудиться в колонии-поселении Зеленограда не позволяет осужденным выплачивать алименты и возмещать потерпевшим причиненный ущерб. Колония предназначена для лиц, ранее не отбывавших наказание в виде лишения свободы и осужденных за совершение преступлений небольшой и средней тяжести, в том числе, - лиц, признанных виновными в совершении ДТП со смертельным исходом.Летом 2019 года стало известно об отстранении от работы руководителей колонии-поселения Зеленограда из-за подозрений в избиении заключенных. В ноябре 2017 года заключённый смог убежать из колонии-поселения в Зеленограде, скрыться в Смоленской области и совершить там грабеж.Колония расположена в районе улицы Гоголя, фактический адресМосква, Зеленоград, ул. Панфилова, д. 21 (около станции Крюково).Крюковская колония — самая старая колония Москвы. Это единственное действующее сейчас место заключения из тех, которые были созданы советской властью в первые послеоктябрьские годы. С 1923 года Крюковский лагерь официально именовался «Крюковским производственным отделением Таганской тюрьмы». В 1938 году колония была передана в Управление лагерей и колоний Московской области.