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Общество     16.07.2020 16:48

Первая половина лета в Москве стала самой дождливой за последние 70 лет

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Теги:  погода  осадки 

16 июля. Mossovetinfo.ru – Первая половина лета в Москве стала самой дождливой за последние 70 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста метеобюро Москвы Татьяну Позднякову.

По словам Поздняковой, к середине июля в Москве выпало в общей сложности около 250 миллиметров осадков.

При этом, абсолютный рекорд по количеству осадков не побит. В первой половине лета 1894 года в Москве выпало 270 миллиметров осадков.


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Карта места

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Теги: 
погода  осадки 

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