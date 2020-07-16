16 июля. Mossovetinfo.ru – Первая половина лета в Москве стала самой дождливой за последние 70 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста метеобюро Москвы Татьяну Позднякову.
По словам Поздняковой, к середине июля в Москве выпало в общей сложности около 250 миллиметров осадков.
При этом, абсолютный рекорд по количеству осадков не побит. В первой половине лета 1894 года в Москве выпало 270 миллиметров осадков.
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