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Общество     23.04.2021 12:24

Первая весенняя гроза пройдет в Москве 23 апреля

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Теги:  погода  прогноз погоды  гроза 

23 апреля. Mossovetinfo.ru — Первая весенняя гроза и усиление ветра ожидаются в Москве с полудня пятницы, 23 апреля, сообщается на портале mos.ru.

По прогнозам синоптиков, порывы ветра во время грозы могут достигать 15-17 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в конце апреля Москву ожидают две волны тепла, однако в предстоящие выходные в городе ожидается похолодание

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Теги: 
погода  прогноз погоды  гроза 

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