29 сентября. Mossovetinfo.ru – Первые заморозки придут в Москву в ночь на воскресенье, 30 сентября. Об этом сообщает Гидрометцентр.



Температура воздуха опустится до минус одного градуса. Днем в воскресенье ожидается 9-11 градусов выше нуля, без осадков.