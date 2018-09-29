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Общество     29.09.2018 21:15

Первые заморозки придут в Москву в ночь на 30 сентября

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Теги:  погода 

29 сентября. Mossovetinfo.ru – Первые заморозки придут в Москву в ночь на воскресенье, 30 сентября. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Температура воздуха опустится до минус одного градуса. Днем в воскресенье ожидается 9-11 градусов выше нуля, без осадков.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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