22 сентября. Mossovetinfo.ru - Пенсионный фонд России опроверг информацию о том, что поступление пенсий на банковскую карту может быть заблокировано, если человек не снимает с карты средства в течение полугода, сообщает РИА Новости со ссылкой на ПФР.
Ранее в СМИ появилась информация, что в случае, когда пенсионер в течение полугода не снимает пенсионные поступления с карты, дальнейшие поступления могут быть заблокированы.
Однако, как говорится в сообщении ПФР, данная информация не соответствует действительности.
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