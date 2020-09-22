 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Общество     22.09.2020 14:31

ПФР опроверг приостановку выплаты пенсий, если человек полгода не снимает средства с карты

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ПФР  пенсии  приостановка  опровержение 

22 сентября. Mossovetinfo.ru - Пенсионный фонд России опроверг информацию о том, что поступление пенсий на банковскую карту может быть заблокировано, если человек не снимает с карты средства в течение полугода, сообщает РИА Новости со ссылкой на ПФР.

Ранее в СМИ появилась информация, что в случае, когда пенсионер в течение полугода не снимает пенсионные поступления с карты, дальнейшие поступления могут быть заблокированы.

Однако, как говорится в сообщении ПФР, данная информация не соответствует действительности.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ПФР  пенсии  приостановка  опровержение 

Возврат к списку

Лента новостей

14:31 Общество ПФР опроверг приостановку выплаты пенсий, если человек полгода не снимает средства с карты

14:13 Общество В Москве наступила астрономическая осень

13:33 Мнения Греф спрогнозировал дальнейшее снижение ставок по ипотеке

12:46 Общество Суд смягчил приговор фигуранту «Московского дела» Кириллу Жукову

12:32 Город (Москва и область) В Москве начали включать отопление на социальных объектах

Актуальные материалы

11:38 Происшествия 12-летняя девочка пропала в центре Москвы

10:50 В России Российские банки начали переводить зарплаты по номеру телефона

01:29 В России В 2021 году в ЕГЭ и ОГЭ произойдут изменения

21:33 Город (Москва и область) Депздрав опубликовал данные о смертности от COVID-19 в Москве в августе

16:42 Другое Если коллекторы нарушают ваши права - обращайтесь к судебным приставам

12:14 Общество Первые заморозки придут в московский регион 20-21 сентября

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru