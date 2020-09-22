22 сентября. Mossovetinfo.ru - Пенсионный фонд России опроверг информацию о том, что поступление пенсий на банковскую карту может быть заблокировано, если человек не снимает с карты средства в течение полугода, сообщает РИА Новости со ссылкой на ПФР.



Ранее в СМИ появилась информация, что в случае, когда пенсионер в течение полугода не снимает пенсионные поступления с карты, дальнейшие поступления могут быть заблокированы.



Однако, как говорится в сообщении ПФР, данная информация не соответствует действительности.