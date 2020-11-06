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Общество     06.11.2020 17:35

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался в возрасте 86 лет

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Теги:  Михаил Жванецкий  смерть 

6 ноября. Mossovetinfo.ru – Писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни, об этом сообщила в своем Instagram Алла Пугачева.

Жванецкий родился в 1934 году в Одессе. Окончил Одесский институт инженеров морского флота, работал в Одесском порту механиком по кранам.

Со студенческих лет выступал в самодеятельности, писал миниатюры. С 1963 года его произведения взял в репертуар знаменитый сатирик Аркадий Райкин. Позднее Райкин пригласил Жванецкого в свой театр на должность заведующего литературной частью.

За время работы у Райкина Жванецкий написал более 300 миниатюр. Помимо Райкина, Жванецкий плодотворно сотрудничал с дуэтом Романа Карцева и Виктора Ильченко. Работа с Карцевым и Ильченко принесла Жванецкому всесоюзную известность.

Жванецкий также выступал и самостоятельно в Одесской филармонии и Московском театре «Эрмитаж». В 1988 году создал Московский театр миниатюр.

В 2012 году Жванецкий стал Народным артистом России.

В октябре 2020 года Жванецкий заявил о прекращении сценической деятельности в связи с плохим самочувствием.


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Теги: 
Михаил Жванецкий  смерть 

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