6 ноября. Mossovetinfo.ru – Писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни, об этом сообщила в своем Instagram Алла Пугачева.
Жванецкий родился в 1934 году в Одессе. Окончил Одесский институт инженеров морского флота, работал в Одесском порту механиком по кранам.
Со студенческих лет выступал в самодеятельности, писал миниатюры. С 1963 года его произведения взял в репертуар знаменитый сатирик Аркадий Райкин. Позднее Райкин пригласил Жванецкого в свой театр на должность заведующего литературной частью.
За время работы у Райкина Жванецкий написал более 300 миниатюр. Помимо Райкина, Жванецкий плодотворно сотрудничал с дуэтом Романа Карцева и Виктора Ильченко. Работа с Карцевым и Ильченко принесла Жванецкому всесоюзную известность.
Жванецкий также выступал и самостоятельно в Одесской филармонии и Московском театре «Эрмитаж». В 1988 году создал Московский театр миниатюр.
В 2012 году Жванецкий стал Народным артистом России.
В октябре 2020 года Жванецкий заявил о прекращении сценической деятельности в связи с плохим самочувствием.
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