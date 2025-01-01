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Общество
11.01.2025, 13:52
Почти 1,7 тыс. животных забрали из городских приютов в Москве в 2024 году
11 января — Mossovetinfo.ru — Почти 1,7 тысячи домашних животных забрали из городских приютов в 2024 году. Об этом сообща...
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Общество
07.01.2025, 00:34
Президент РФ Владимир Путин встретил Рождество Христово в храме на Поклонной Горе
7 января — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин на Рождество посетил богослужение в храме Георгия Побед...
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Общество
01.01.2025, 19:18
Путин поручил дополнить «Разговоры о важном» темами о русском языке и русских писателях
1 января — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совет...