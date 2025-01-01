Почти 1,7 тыс. животных забрали из городских приютов в Москве в 2024 году

11 января — Mossovetinfo.ru — Почти 1,7 тысячи домашних животных забрали из городских приютов в 2024 году. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на информацию комплекса городского хозяйства.



Всего за 10 минувших лет из 13 городских приютов в Москве забрали свыше 24,6 тысячи собак и почти семь тысяч кошек, проживающих в 13 городских приютах. Сейчас в приютах более 16 тысяч животных. Все они стерилизованы, привиты и полностью готовы к переезду в новый дом.



Специалисты ГБУ «Доринвест», подведомственного Департаменту жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, поделились на официальном сайте горадминистрации добрыми историями пристройства собак и кошек и также – рекомендациями как правильно выбрать питомца из приюта с учетом особенностей каждого животного и человека.