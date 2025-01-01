 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Общество     11.01.2025 13:52

Почти 1,7 тыс. животных забрали из городских приютов в Москве в 2024 году

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  собаки  кошки  приют  животные 

11 января — Mossovetinfo.ru — Почти 1,7 тысячи домашних животных забрали из городских приютов в 2024 году. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на информацию комплекса городского хозяйства.

Всего за 10 минувших лет из 13 городских приютов в Москве забрали свыше 24,6 тысячи собак и почти семь тысяч кошек, проживающих в 13 городских приютах. Сейчас в приютах более 16 тысяч животных. Все они стерилизованы, привиты и полностью готовы к переезду в новый дом.

Специалисты ГБУ «Доринвест», подведомственного Департаменту жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, поделились на официальном сайте горадминистрации добрыми историями пристройства собак и кошек и также – рекомендациями как правильно выбрать питомца из приюта с учетом особенностей каждого животного и человека.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  собаки  кошки  приют  животные 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

13:52 Общество Почти 1,7 тыс. животных забрали из городских приютов в Москве в 2024 году

09:48 Город (Москва и область) Станцию метро Достоевская-кольцевая в Москве построят в 2030 году - Собянин

20:58 В мире Китай приглашает все страны использовать его возможности и разделить выгоды от его развития — МИД КНР

09:35 Происшествия МВД выявило две схемы мошенничества с доступом к порталу «Госуслуг»

09:51 Происшествия По делу экс-председателя Солнцевского суда Москвы арестовали ещё трёх фигурантов

Актуальные материалы

15:41 Город (Москва и область) Собянин открыл станции метро Троицкой линии: «Новомосковская», «Коммунарка», «Корниловская»

13:07 В мире Россия добивается не перемирия на Украине, а мира – Песков

19:16 В мире Трамп выступил против ударов ВСУ по РФ американскими дальнобойными ракетами

18:46 В мире Украине нужно принять «реалистичное видение мира», Крым для нее потерян - советник Трампа

10:10 Город (Москва и область) Собянин: Чем больше умных людей притягивает к себе город, тем он круче

18:21 В России Россия заинтересована завершить украинский конфликт как можно быстрее – ПУТИН

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru