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Общество     23.04.2020 10:35

Почти 60% россиян готовы сделать прививку от коронавируса

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Теги:  коронавирус  прививки  исследование 

23 апреля. Mossovetinfo.ru – 57% россиян готовы сделать прививку от коронавируса, когда появится вакцина, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru.

43% опрошенных не видят необходимости делать прививку от коронавируса даже после появления вакцины.

При этом среди мужчин готовы сделать прививку 59% опрошенных, среди женщин – 53%.

Больше всего людей, готовых привиться от коронавируса в возрастной группе до 24 лет – среди этой категории привиться готовы 69% респондентов.

Скептически к прививкам от коронавируса в основном настроены граждане в возрастной категории от 35 до 44 лет – в этой возрастной группе 50% опрошенных не собираются делать прививки.


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Теги: 
коронавирус  прививки  исследование 

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