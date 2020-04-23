23 апреля. Mossovetinfo.ru – 57% россиян готовы сделать прививку от коронавируса, когда появится вакцина, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru.



43% опрошенных не видят необходимости делать прививку от коронавируса даже после появления вакцины.



При этом среди мужчин готовы сделать прививку 59% опрошенных, среди женщин – 53%.



Больше всего людей, готовых привиться от коронавируса в возрастной группе до 24 лет – среди этой категории привиться готовы 69% респондентов.



Скептически к прививкам от коронавируса в основном настроены граждане в возрастной категории от 35 до 44 лет – в этой возрастной группе 50% опрошенных не собираются делать прививки.