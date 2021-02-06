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Общество     06.02.2021 12:11

Почти 70 процентов годовой нормы осадков выпало в Москве с начала зимы

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Теги:  погода 

6 февраля. Mossovetinfo.ru – Почти 70 процентов годовой нормы осадков выпало в Москве с начала зимнего периода. Об этом сообщает mos.ru.

Годовая норма составляет 152 сантиметра снега, в столице выпало уже более 100 сантиметров – это 69 процентов от годовой нормы. Первый снег выпал в Москве 20 ноября, а устойчивый снежный покров лег в декабре. В январе выпало 56 сантиметров осадков.

В январе 2016 года в Москве выпало 114 сантиметров, в 2017 году — около 70 сантиметров, а в 2018 и 2019 годах — свыше 60 сантиметров.

Ранее сообщалось, что резкое похолодание, пришедшее в Москву в конце первой недели февраля, усилится в начале следующей недели.

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Карта места

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Теги: 
погода 

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