2 сентября. Mossovetinfo.ru – Почти семь тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму, сообщил в своем telegram-канале глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.



В трех округах, в которых пройдет эксперимент по проведению электронного голосования, заявки на участие в нем подали 6929 избирателей.



Электронное голосование в порядке эксперимента пройдет на выборах в Мосгордуму в трех избирательных округах: в 1-м округе (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград), 10-м округе (Бибирево, Лианозово, Северный) и 30-м округе (южное и Центральное Чертаново).



Выборы в Мосгордуму седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года. Будет избрано 45 депутатов по одномандатным округам.



Смотрите также:



- Схема «нарезки» округов на выборах в Мосгордуму

- Список кандидатов в депутаты Мосгордумы