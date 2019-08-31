Другие материалы
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Общество
02.09.2019, 11:54
Почти 7 тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму
2 сентября. Mossovetinfo.ru – Почти семь тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму, сообщил в своем telegram-канале глава Общественного штаба по наб...
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Общество
02.09.2019, 09:00
Кратковременные дожди пройдут в Москве 2 сентября
2 сентября. Mossovetinfo.ru – По-летнему теплая погода, переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве в понедельник, 2 сентября, сообщает центр погоды «Фобос». В течение дн...
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Общество
31.08.2019, 10:32
Где в Москве бесплатно сделать прививку от гриппа
31 августа. Mossovetinfo.ru – C 4 сентября прививку от гриппа в Москве можно бесплатно сделать в любой городской поликлинике, а также в одном из 65 пунктов мобильной вакцинации. Где в Москве ...