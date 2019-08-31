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Общество     02.09.2019 11:54

Почти 7 тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму

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Теги:  выборы  выборы-2019  выборы в Мосгордуму-2019  электронное голосование  МГД  Мосгордума  Алексей Венедиктов 

2 сентября. Mossovetinfo.ru – Почти семь тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму, сообщил в своем telegram-канале глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

В трех округах, в которых пройдет эксперимент по проведению электронного голосования, заявки на участие в нем подали 6929 избирателей.

Электронное голосование в порядке эксперимента пройдет на выборах в Мосгордуму в трех избирательных округах: в 1-м округе (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград), 10-м округе (Бибирево, Лианозово, Северный) и 30-м округе (южное и Центральное Чертаново).

Выборы в Мосгордуму седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года. Будет избрано 45 депутатов по одномандатным округам.

Смотрите также:

- Схема «нарезки» округов на выборах в Мосгордуму
- Список кандидатов в депутаты Мосгордумы


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Карта места

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Теги: 
выборы  выборы-2019  выборы в Мосгордуму-2019  электронное голосование  МГД  Мосгордума  Алексей Венедиктов 

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