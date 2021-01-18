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Общество     18.01.2021 09:27

Почти половина россиян сталкивалась с банковским мошенничеством - опрос

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Теги:  банки  мошенничество  опрос 

18 января. Mossovetinfo.ru – С банковскими мошенничествами сталкивались почти половина россиян, сообщают «Известия» со ссылкой на опрос, проведенный российским Центробанком.

Согласно данным опроса, со злоумышленниками сталкивались около 48% граждан и порядка 30% компаний.

При этом, согласно данным опроса уровень доверия граждан к безопасности электронных сервисов и банковских технологий вырос за год с 70,9 до 73,3%.

В 2020 году мошенники чаще всего эксплуатировали тему коронавируса: злоумышленники предлагали тестирование на COVID-19, выставляли штрафы за нарушение самоизоляции, а также обещали ускоренно перечислить государственные пособия.

За первое полугодие объем операций без согласия клиента составил 4 миллиарда рублей, в III квартале года было проведено подобных операций еще на 2,5 миллиарда рублей.

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Теги: 
банки  мошенничество  опрос 

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