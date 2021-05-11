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Общество     11.05.2021 12:59

Почти треть россиян ежедневно получает спам-сообщения - опрос

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Теги:  ВЦИОМ  опрос  спам 

11 мая. Mossovetinfo.ru — Спам-сообщения ежедневно получают 29% россиян, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Кроме того, 24% опрошенных заявили, что получают спам-сообщения один или несколько раз в неделю, 17% получают такие сообщения раз в месяц.

В тоже время, 28% респондентов заявили, что за последний месяц не получали спам-сообщений.

Чаще всего россиянам приходит спам с предложением банковских услуг - 73% сообщений. На втором месте - услуги связи (35%), на третьем - медицинские услуги (34%). Также россиянам приходит спам с предложением юридических услуг (19%), образовательных услуг (15%), медикаментов (15%), компьютерных услуг (12%) и юридических услуг (9%).

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества, рассказали, как распознать телефонный звонок от мошенников, а также сообщили о том, что в России появилась новая схема мошенничества, когда данные о банковских картах у граждан пытаются выманить под видом социальных выплат с сайта «Госуслуг».

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Теги: 
ВЦИОМ  опрос  спам 

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