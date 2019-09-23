23 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве завершился краудсорсинг-проект «Электронный дом», в котором приняли участие более 11 тысяч человек, сообщается на портале mos.ru.
В общей сложности в рамках проекта москвичи подали около двух тысяч идей. 342 идеи были отобраны экспертами и взяты в реализацию.
Проект «Электронный дом», станет удобной площадкой для общения жителей многоквартирных домов, с помощью которой жители смогут проводить собрания собственников жилья и получать информацию о нововведениях.
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