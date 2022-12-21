Поэтапно увеличить с 18 до 21 года возраст призыва в Вооруженные Силы предложил Шойгу

21 декабря, Mossovetinfo.ru - Поэтапно увеличить с 18 до 21 года возраст призыва в Вооруженные Силы и предельный возраст призыва предложил Глава Минобороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны президент Российской в которой принял участие и выступил Президент РФ Владимир Путин.



"При комплектовании Вооруженных Сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет", — сказал руководитель министерства.



По его словам, нужно предоставить желающим возможность поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода на службу.