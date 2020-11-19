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Общество
20.11.2020, 17:17
Погода ожидается в Москве в выходные, 21 и 22 ноября
21 ноября. Mossovetinfo.ru – В предстоящие выходные в Москве ожидается преимущественно пасмурная погода, с температурой воздуха в районе нуля, сообщает центр погоды «Фобос». В субботу, 21 но...
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Общество
20.11.2020, 10:50
На следующей неделе в Москве вновь возможны ледяные дожди
20 ноября. Mossovetinfo.ru – В течение следующей недели в Москве вновь могут пройти ледяные дожди, сообщает центр погоды «Фобос». По прогнозам синоптиков, в выходные в Москве ожидается похол...
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Общество
19.11.2020, 21:19
Лидер "Справедливой России" предлагает вернуться к выплатам пенсии из бюджета
19 ноября. Mossovetinfo.ru - Председатель партии и руководитель фракции партии "Справедливая Россия" (СР) в Госдуме Сергей Миронов заявил, что правительству надо признать провал пенсионной реформы, за...