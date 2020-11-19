21 ноября. Mossovetinfo.ru – В предстоящие выходные в Москве ожидается преимущественно пасмурная погода, с температурой воздуха в районе нуля, сообщает центр погоды «Фобос».



В субботу, 21 ноября в Москве ожидается небольшой снег, снегопад начнется в пятницу вечером и продолжится в субботу. Температура воздуха 0..+2°. Ранее сообщалось, что в субботу снежный покров в Москве может вырасти до 6 сантиметров.



В воскресенье, 22 ноября, температура понизится до -1..+1°, ожидается переменная облачность, однако осадков не прогнозируется.



По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели в Москве вероятны ледяные дожди, которые продлятся несколько дней.