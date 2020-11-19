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Общество     20.11.2020 17:17

Погода ожидается в Москве в выходные, 21 и 22 ноября

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Теги:  погода  прогноз погоды  зима  снегопад 

21 ноября. Mossovetinfo.ru – В предстоящие выходные в Москве ожидается преимущественно пасмурная погода, с температурой воздуха в районе нуля, сообщает центр погоды «Фобос».

В субботу, 21 ноября в Москве ожидается небольшой снег, снегопад начнется в пятницу вечером и продолжится в субботу. Температура воздуха 0..+2°. Ранее сообщалось, что в субботу снежный покров в Москве может вырасти до 6 сантиметров.

В воскресенье, 22 ноября, температура понизится до -1..+1°, ожидается переменная облачность, однако осадков не прогнозируется.

По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели в Москве вероятны ледяные дожди, которые продлятся несколько дней.


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Теги: 
погода  прогноз погоды  зима  снегопад 

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