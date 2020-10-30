30 октября. Mossovetinfo.ru – В предстоящие выходные погода в Москве ухудшится, ожидается похолодание, возможны дожди, сообщает центр погоды «Фобос».



В субботу, 31 октября, температура воздуха в Москве не поднимется выше +7..+9°, будет пасмурно, однако вероятность дождей невысока.



В воскресенье, 1 ноября, температура воздуха еще больше понизится, в дневное время ожидается не больше +5..+7°.



При этом отмечается, что несмотря на похолодание, температура все равно останется выше климатической нормы.