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Общество     30.10.2020 18:01

Погода выходных: в Москве ожидаются похолодание и дожди

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Теги:  погода  прогноз погоды 

30 октября. Mossovetinfo.ru – В предстоящие выходные погода в Москве ухудшится, ожидается похолодание, возможны дожди, сообщает центр погоды «Фобос».

В субботу, 31 октября, температура воздуха в Москве не поднимется выше +7..+9°, будет пасмурно, однако вероятность дождей невысока.

В воскресенье, 1 ноября, температура воздуха еще больше понизится, в дневное время ожидается не больше +5..+7°.

При этом отмечается, что несмотря на похолодание, температура все равно останется выше климатической нормы.


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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