30 октября. Mossovetinfo.ru – В предстоящие выходные погода в Москве ухудшится, ожидается похолодание, возможны дожди, сообщает центр погоды «Фобос».
В субботу, 31 октября, температура воздуха в Москве не поднимется выше +7..+9°, будет пасмурно, однако вероятность дождей невысока.
В воскресенье, 1 ноября, температура воздуха еще больше понизится, в дневное время ожидается не больше +5..+7°.
При этом отмечается, что несмотря на похолодание, температура все равно останется выше климатической нормы.
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