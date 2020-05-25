25 мая. Mossovetinfo.ru – Пока только Москва готова провести электронное голосование по поправкам в конституцию заявила на брифинге глава Центризбиркома Элла Памфилова.
«Слухи о нескольких регионах, которые прошли в Telegram, они недостоверны, Красноярский край, ещё что-то. Пока, кроме Москвы, я не думаю», - заявила Памфилова.
При этом, глава ЦИК отметила, что заявок по проведению электронного голосования по поправкам в Конституцию не подавал ни один регион.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о продлении эксперимента по электронному голосованию в Москве на 2020 и 2021 годы.
Впервые в порядке эксперимента электронное голосование было проведено в Москве на выборах в Мосгордуму в сентябре 2019 года. Эксперимент прошел в трех избирательных округах, в нем приняли участие около 10 тысяч человек.
14:36 Общество Пока только Москва готова провести электронное голосование по поправке в конституцию - ЦИК
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