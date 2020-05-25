25 мая. Mossovetinfo.ru – Пока только Москва готова провести электронное голосование по поправкам в конституцию заявила на брифинге глава Центризбиркома Элла Памфилова.



«Слухи о нескольких регионах, которые прошли в Telegram, они недостоверны, Красноярский край, ещё что-то. Пока, кроме Москвы, я не думаю», - заявила Памфилова.



При этом, глава ЦИК отметила, что заявок по проведению электронного голосования по поправкам в Конституцию не подавал ни один регион.



Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о продлении эксперимента по электронному голосованию в Москве на 2020 и 2021 годы.



Впервые в порядке эксперимента электронное голосование было проведено в Москве на выборах в Мосгордуму в сентябре 2019 года. Эксперимент прошел в трех избирательных округах, в нем приняли участие около 10 тысяч человек.