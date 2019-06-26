26 июня. Mossovetinfo.ru – Пасмурная погода, похолодание и дожди ожидаются в Москве в среду, 26 июня, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в Москве +19…+21°, в Подмосковье +17…+22°. Атмосферное давление понизится и составит 746 миллиметров ртутного столба.
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