9 августа. Mossovetinfo.ru - Похолодание придет в Москву к середине августа. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». Неделя стартует солнечной и теплой погодой: после полудня +23…+26⁰. К вечеру прошумят грозовые дожди.
Во второй половине недели столбики термометров не поднимутся выше +16…+19⁰.
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