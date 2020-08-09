9 августа. Mossovetinfo.ru - Похолодание придет в Москву к середине августа. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». Неделя стартует солнечной и теплой погодой: после полудня +23…+26⁰. К вечеру прошумят грозовые дожди.



Во второй половине недели столбики термометров не поднимутся выше +16…+19⁰.