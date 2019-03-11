11 марта. Mossovetinfo.ru – В четверг, 14 марта в Москву придет похолодание, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.



Сообщается, что температура воздуха в Москве будет постепенно снижаться с начала недели, и в ночь на 14 марта температура может опуститься до 10 градусов мороза. При этом начиная со вторника в Москве ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду, а также снегопад и метель.