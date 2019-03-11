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Общество     11.03.2019 08:59

Похолодание придет в Москву 14 марта

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Теги:  погода  похолодание 

11 марта. Mossovetinfo.ru – В четверг, 14 марта в Москву придет похолодание, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

Сообщается, что температура воздуха в Москве будет постепенно снижаться с начала недели, и в ночь на 14 марта температура может опуститься до 10 градусов мороза. При этом начиная со вторника в Москве ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду, а также снегопад и метель.


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Теги: 
погода  похолодание 

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