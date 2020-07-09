9 июля. Mossovetinfo.ru – После 30-градусной жары в Москву с четверга, 9 июля, пришло похолодание, сообщает центр погоды «Фобос».



По прогнозам синоптиков, в четверг в Москве температура воздуха не поднимется выше +21…+23°, что на 3 градуса ниже климатической нормы. Также ожидаются кратковременные дожди, однако их интенсивность не будет слишком высокой.



Похолодание продлится в Москве не долго, уже в субботу, 11 мая температура воздуха начнет расти.