9 июля. Mossovetinfo.ru – После 30-градусной жары в Москву с четверга, 9 июля, пришло похолодание, сообщает центр погоды «Фобос».
По прогнозам синоптиков, в четверг в Москве температура воздуха не поднимется выше +21…+23°, что на 3 градуса ниже климатической нормы. Также ожидаются кратковременные дожди, однако их интенсивность не будет слишком высокой.
Похолодание продлится в Москве не долго, уже в субботу, 11 мая температура воздуха начнет расти.
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