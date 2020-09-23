23 сентября. Mossovetinfo.ru - Холодная погода вернется в Москву с началом следующей недели, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста метеобюро Москвы Татьяну Позднякову.
По прогнозам синоптиков, уже в понедельник, 28 сентября, в Москву вернется пасмурная погода, пойдут дожди, температура воздуха упадет на 3-4 градуса.
При этом, по словам Поздняковой, температура воздуха все равно останется выше климатической нормы, однако не будет подниматься выше 16-17 градусов тепла.
Ранее сообщалось, что до конца текущей недели в Москве сохранится теплая и ясная погода.
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