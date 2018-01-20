Полиция намерена массово забрать жителей народного схода на Юго-западе Москвы – СМИ

20 января. Mossovetinfo.ru - Полиция приехала на автозаках, чтобы массово забрать участников народного схода на улице Кравченко, 16, сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин.



«Сегодня здесь проходит сход местных жителей против точечной застройки. Сейчас подъехала полиция. Заявила, что у нас митинг. Подогнали два автозака, и собираются массово забирать жителей в полицию», — сказал Митрохин. Также Митрохин сообщил, что на сходе идет сбор подписей за кандидата в президенты Григория Явлинского.



Около ста жителей домов сообразись из-за начала застройки на месте спортивных площадок во дворе и запретом парковаться у жилого дома.