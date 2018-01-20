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Общество     20.01.2018 14:45

Полиция намерена массово забрать жителей народного схода на Юго-западе Москвы – СМИ

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Теги:  Москва  полиция  сход  жители  Митрохин  Яблоко 

20 января. Mossovetinfo.ru - Полиция приехала на автозаках, чтобы массово забрать участников народного схода на улице Кравченко, 16, сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин.

«Сегодня здесь проходит сход местных жителей против точечной застройки. Сейчас подъехала полиция. Заявила, что у нас митинг. Подогнали два автозака, и собираются массово забирать жителей в полицию», — сказал Митрохин. Также Митрохин сообщил, что на сходе идет сбор подписей за кандидата в президенты Григория Явлинского.

Около ста жителей домов сообразись из-за начала застройки на месте спортивных площадок во дворе и запретом парковаться у жилого дома.

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Карта места

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Теги: 
Москва  полиция  сход  жители  Митрохин  Яблоко 

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