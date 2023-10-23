Пользоваться калькулятором официально разрешили школьникам на ОГЭ по математике

12 ноября — Mossovetinfo.ru — Школьникам на основном государственном экзамене (ОГЭ) по математике в 2024 году официально разрешили использовать непрограммируемый калькулятор. Ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов подписал в пятницу, 10 ноября, регламентирующий использование учениками в процессе сдачи основного государственного экзамена вычислительной техники.



«При выполнении работы Вы можете воспользоваться справочными материалами, выданными вместе с вариантом КИМ, линейкой и непрограммируемым калькулятором», – говорится в материале.



Также обучающиеся смогут использовать дополнительные документы, которые получат вместе с контрольно-измерительными материалами. Каждому участнику на ОГЭ по математике разрешено использовать непрограммируемый калькулятор с возможностью вычисления тригонометрических функций; линейку, не содержащую справочной информации; выдаваемые справочные материалы, содержащие основные формулы курса математики образовательной программы основного общего образования.