Общество     02.12.2025 07:51

Поправки в Госдуму о бесплатной парковке возле своих домов внесены СР

1 декабря — Mossovetinfo.ru — Парковки возле своих домов а также возле социальных учреждений должны быть для жителей бесплатными. В обеспечении такого справедливого подхода председатель партии «Справедливая Россия» (СР), руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов и 1-й замруководителя фракции СР», лидер МГО СР Дмитрий Гусев внесли в Госдуму законопроект.

«Жители многоквартирных домов не должны платить за парковку на своих придомовых территориях. Так же как и посетители социальных учреждений – школ, детсадов, поликлиник, спортивных и культурных объектов – должны парковаться возле них бесплатно. Такие поправки сегодня внесли в Госдуму вместе с коллегой по фракции Дмитрием Гусевым, - сообщил С.Миронов в своем телеграм-канале.

Миронов также подчеркнул, что «нынешний подход к организации платных парковок несправедлив (#образсправедливости – ред.) и провоцирует социальную напряженность. Его нужно менять, освобождать людей от избыточных поборов. Возле своих домов жители должны парковаться бесплатно. Также несправедливо брать плату за парковку при обращении граждан в больницы, поликлиники, другие соцучреждения».
Миронов призвал думское большинство оперативно поддержать законопроект «Справедливой России».

