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Общество     12.10.2019 16:13

Порывы ветра сохранятся в Москве до конца дня 12 октября - МЧС

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Теги:  погода  прогноз погоды  МЧС 

12 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве до конца дня субботы, 12 октября, ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Об этом сообщает МЧС.

В случае необходимости нужно позвонить по телефону 101 или единому телефону доверия МЧС России по городу Москве 8 (495) 637-22-22.


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Теги: 
погода  прогноз погоды  МЧС 

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