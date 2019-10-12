12 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве до конца дня субботы, 12 октября, ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Об этом сообщает МЧС.
В случае необходимости нужно позвонить по телефону 101 или единому телефону доверия МЧС России по городу Москве 8 (495) 637-22-22.
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