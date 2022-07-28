Музей-квартиру балерины Майи Плисецкой открыли в Москве в Тверском районе

28 июля. Mossovetinfo.ru - Музей-квартиру прима-балерины Большого театра, народного артиста Советского Союза Майи Плисецкой открыли в центре Москвы, в Тверском районе, в квартире 31 дома 25/9 по улица Тверская.



Музей квартира является филиалом Государственного центрального театрального музея имени Алексея Бахрушина. Народный артист Советского Союза Родион Щедрин, вдовец Майи Плисецкой, передал квартиру в дар театральному музею.



При организации музея-квартиры удалось максимально сберечь мемориальный вид помещения и представить более тысячи уникальных предметов, рассказыващих творческом пути и личной жизни Плисецкой.



Майя Михайловна Плисецкая (20 ноября 1925 - 2 мая 2015) - советская и российская артистка балета, хореограф, балетный режиссер и актриса, с 1960 года - прима-балерина ассолута Большого театра (титул, присваиваемый наиболее выдающимся артисткам балета).



В 2015 году в Тверском районе Москвы между домами 12/1, строение 1 и 16, корпус 1 по улице Большая Дмитровка в память о русской балерине Майе Плисецкой был оформлен и открыт сквер Майи Плисецкой.