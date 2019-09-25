25 сентября. Mossovetinfo.ru – Потепление придет в Москву к 28 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника столичного Метеобюро Татьяну Позднякову.
По прогнозам синоптиков, в субботу, 28 сентября температура воздуха в Москве вырастет до 13 градусов тепла, а к началу следующей недели – до 14 градусов тепла, затем температура вырастет еще на 1-2 градуса.
В целом в начале следующей недели погода в Москве будет комфортной, температура воздуха будет в районе климатической нормы.
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