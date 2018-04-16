16 апреля. Mossovetinfo.ru – Повторение температурного рекорда вековой давности ожидается в Москве в понедельник, 16 апреля. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».
Максимальная температура воздуха в столице +19…+21°, по области +17…+22°. Так тепло 16 апреля было последний раз 98 лет назад (1920 г, +21,0).
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