16 апреля. Mossovetinfo.ru – Повторение температурного рекорда вековой давности ожидается в Москве в понедельник, 16 апреля. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



Максимальная температура воздуха в столице +19…+21°, по области +17…+22°. Так тепло 16 апреля было последний раз 98 лет назад (1920 г, +21,0).