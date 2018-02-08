Правительство Москвы соберет 20 000 предпринимателей на форум, чтобы научить экспорту

8 февраля /Mossovetinfo.ru/ -- При поддержке Правительства Москвы, в партнерстве со Школой Бизнеса «Синергия», 19-20 февраля в СК «Олимпийский» состоится масштабный образовательный бизнес форум «Трансформация 2. Выход за рубеж» на котором главным приоритетом будет развитие и реализация экспортного потенциала столичных предпринимателей, особенности ведения бизнеса за границей. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в пресс-служба Департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства г. Москвы.



«Форум «Трансформация 2. Выход за рубеж» соберет 20 000 московских предпринимателей и топ-менеджеров столичных компаний», - сообщили в пресс-службе.



Форум включает в себя 6 модулей: экспорт, стратегия и финансы, маркетинг, продажи, упаковка бизнеса и личная эффективность. В каждом из модулей пройдут выступления ведущих экспертов в соответствующей области.