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Общество     19.02.2024 15:59

Правительство России выделило более 18 млрд рублей фонду «Защитники Отечества»

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Теги:  Россия  СВО  Защитники Отечества  фонд  грант  Правительство России 

19 февраля — Mossovetinfo.ru — Свыше 18 млрд рублей будет направлено в 2024 году из резервного фонда кабмина на предоставление гранта государственному фонду поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», созданному по инициативе Президента. Распоряжение об этом №358-р от 15 февраля 2024 года подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Средства пойдут на выполнение поставленных перед фондом задач, основной из которых является комплексное сопровождение ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших бойцов.

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Теги: 
Россия  СВО  Защитники Отечества  фонд  грант  Правительство России 

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