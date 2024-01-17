Правительство России выделило более 18 млрд рублей фонду «Защитники Отечества»

19 февраля — Mossovetinfo.ru — Свыше 18 млрд рублей будет направлено в 2024 году из резервного фонда кабмина на предоставление гранта государственному фонду поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», созданному по инициативе Президента. Распоряжение об этом №358-р от 15 февраля 2024 года подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.



Средства пойдут на выполнение поставленных перед фондом задач, основной из которых является комплексное сопровождение ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших бойцов.