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19.02.2024, 15:59
Правительство России выделило более 18 млрд рублей фонду «Защитники Отечества»
19 февраля — Mossovetinfo.ru — Свыше 18 млрд рублей будет направлено в 2024 году из резервного фонда кабмина на предоста...
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31.01.2024, 14:56
Москва впервые отметит Китайский Новый год
31 января — Mossovetinfo.ru — В рамках программы празднования Китайского Нового года, "жители столицы и туристы, вклю...
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17.01.2024, 18:49
Стартовали праймериз в Мосгордуму 2024 - «Справедливый кандидат»
17 января — Mossovetinfo.ru — В Москве стартовал проект предварительного отбора и подготовки кандидатов, которых па...