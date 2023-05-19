Праймериз с участием новых регионов и бойцов СВО начался в "Единой России"

22 мая — Mossovetinfo.ru — "Единая Россия" в полночь по московскому времени 22 мая начинает предварительное голосование, в котором впервые примут участие жители новых регионов РФ, а также участники спецоперации. По результатам праймериз будут определены представители партии для участия в сентябрьских выборах в заксобрания, местные органы самоуправления и Госдуму по трем одномандатным округам.



Праймериз завершится 28 мая. Избиратели могут зарегистрироваться на сайте PG.ER.RU до 26 мая с верификацией через портал «Госуслуги».

Для очного предварительного голосования в новых субъектах партия открыла 167 участков.



По всей стране процедура пройдёт по первой, максимально открытой модели, когда голосовать могут все зарегистрированные на территории избиратели. В приграничных районах Белгородской области — по четвёртой, когда голосуют избиратели, ранее включённые в утверждённый оргкомитетом процедуры список.



Единый день голосования ЕДГ пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.



В единый день голосования в 54 субъектах РФ проведут 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов. Жители регионов будут выбирать депутатов регионального и местного уровней — 20 заксобраний, 16 городских дум столиц субъектов, а также органов местного самоуправления. В 25 регионах состоятся выборы губернаторов, в Хабаровске — мэра города. В Крыму выберут депутата Госдумы по одномандатному округу №19, в Липецкой области — по одномандатному округу №144, в Карачаево-Черкесской Республике — по одномандатному округу №16.

18 мая Госдума приняла закон о праве новых регионов России устанавливать особенности проведения выборов, документ также определяет порядок организации выборов на территориях, где введено военное положение. Согласно документу, выборы на территории новых субъектов могут быть организованы ЦИК РФ после соответствующего обращения главы региона и консультаций с Минобороны и ФСБ.