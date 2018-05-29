29 мая. Mossovetinfo.ru – Международный день защиты детей отметят 1 и 2 июня в 13 зонах отдыха в Москве. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



Праздничные программы подготовили Парк Горького, сад «Эрмитаж», сад имени Баумана и усадьба Воронцово.



День защиты детей также можно будет встретить в парке Победы на Поклонной горе, парке «Кузьминки», парке «Садовники» и парке «Фили».



Гостей ждут Перовский, Бабушкинский, Лианозовский и Таганский парки, а также парк «Красная Пресня».



С праздничной программой можно ознакомиться на сайтах парков.