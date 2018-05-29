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Общество     29.05.2018, 08:33

Праздничную программу к Дню защиты детей подготовили 13 московских парков

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Теги:  парки  День защиты детей  праздники  дети 

29 мая. Mossovetinfo.ru – Международный день защиты детей отметят 1 и 2 июня в 13 зонах отдыха в Москве. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Праздничные программы подготовили Парк Горького, сад «Эрмитаж», сад имени Баумана и усадьба Воронцово.

День защиты детей также можно будет встретить в парке Победы на Поклонной горе, парке «Кузьминки», парке «Садовники» и парке «Фили».

Гостей ждут Перовский, Бабушкинский, Лианозовский и Таганский парки, а также парк «Красная Пресня».

С праздничной программой можно ознакомиться на сайтах парков.


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Карта места

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Теги: 
парки  День защиты детей  праздники  дети 

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