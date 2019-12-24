24 декабря. Mossovetinfo.ru – С 26 по 29 декабря бесплатные праздники для детей и их родителей пройдут в московских парках. Об этом сообщает mos.ru.



Концерты, мастер-классы и театрализованные шоу пройдут в восьми парках. Подробная программа опубликована на mos.ru.



Посетить мероприятия можно бесплатно, на большинство из них регистрации не потребуется.