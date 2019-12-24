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Общество     24.12.2019 07:58

Праздничные мероприятия для детей пройдут перед Новым годом в московских парках

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Теги:  парки  дети  праздники  Новый год 

24 декабря. Mossovetinfo.ru – С 26 по 29 декабря бесплатные праздники для детей и их родителей пройдут в московских парках. Об этом сообщает mos.ru.

Концерты, мастер-классы и театрализованные шоу пройдут в восьми парках. Подробная программа опубликована на mos.ru.

Посетить мероприятия можно бесплатно, на большинство из них регистрации не потребуется.


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Карта места

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Теги: 
парки  дети  праздники  Новый год 

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