Председатель СК России поручил представить доклад по материалу о мигрантах в Мякинино на западе Москвы

25 октября. Mossovetinfo.ru - Председатель Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве А.А. Стрижову доложить о ходе процессуальной проверки организованной в связи с возможными нарушениями в деревне Мякинино Западного административного округа Москвы, где расположены хостелы для проживания рабочих, сообщает сайт СК.



"По мнению местных жителей, в результате массового заселения мигрантов участились драки, а на дорогах появились пробки. Обращения граждан в суд в отношении владельца общежитий к положительному результату не привели", - отмечается в сообщении.



Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.