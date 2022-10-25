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Общество     25.10.2022 15:33

Председатель СК России поручил представить доклад по материалу о мигрантах в Мякинино на западе Москвы

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Теги:  Мякинино  Москва  мигранты  СК  Бастрыкин  проверка 

25 октября. Mossovetinfo.ru - Председатель Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве А.А. Стрижову доложить о ходе процессуальной проверки организованной в связи с возможными нарушениями в деревне Мякинино Западного административного округа Москвы, где расположены хостелы для проживания рабочих, сообщает сайт СК.

"По мнению местных жителей, в результате массового заселения мигрантов участились драки, а на дорогах появились пробки. Обращения граждан в суд в отношении владельца общежитий к положительному результату не привели", - отмечается в сообщении.

Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

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Теги: 
Мякинино  Москва  мигранты  СК  Бастрыкин  проверка 

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