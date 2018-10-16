16 октября. Mossovetinfo.ru – Предстоящая зима в Москве может стать самой теплой за последние 25 лет, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.



По словам Паршиной, аномально теплая погода на праздник Покрова, позволяет прогнозировать очень теплую зиму. Подобное происходит примерно один раз в 25 лет. В предыдущий раз столь же теплый октябрь наблюдался в Москве в 1993 году, после чего зима в Москве также выдалась аномально теплой.



Паршина также отметила, что столь продолжительная теплая погода в октябре, которая наблюдается в 2018 году, случается в Москве один раз в 50 лет.