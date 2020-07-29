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Общество     29.07.2020 11:53

Предварительное заседание по делу Ефремова отложено на 30 июля

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Теги:  Суд  Михаил Ефремов 

29 июля. Mossovetinfo.ru – Предварительное заседание суда по делу актера Михаила Ефремова было отложено на 30 июля.

Заседание было отложено из-за неявки адвоката Ефремова Эльмана Пашаева. Ранее Пашаев сообщил, что из-за занятости в других процессах не сможет присутствовать на предварительном слушании.

Авария с участием Ефремова произошла в центре Москвы вечером, 8 июня. Ефремов в состоянии алкогольного опьянения своем автомобиле в районе Смоленской площади выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель «Лады» Сергей Захаров позднее скончался в больнице. 9 июня суд отправил актера под домашний арест. Позднее стало известно, что в анализах Ефремова были обнаружены наркотики.

Позднее Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи Захарова и выразил готовность понести наказание. Также Ефремов заявил, что готов помочь семье Захарова, если они примут его помощь. Позже адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что Ефремов не признает вину.


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Теги: 
Суд  Михаил Ефремов 

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