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27.05.2024, 08:38
Предварительные итоги праймериз «Единой России» в Мосгордуму
27 мая — Mossovetinfo.ru — 26 мая партия «Единая Россия» завершила электронное предварительное голосование (ЭПГ) по о...
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Общество
27.05.2024, 08:11
Рейтинг партии «Яблоко» впервые опустился до 0% - ФОМ
27 мая — Mossovetinfo.ru — Рейтинг партии «Яблоко», по версии фонда «Общественное мнение», впервые опустился до 0%, со...
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Общество
18.05.2024, 08:32
Ватикан изменил нормы признания новых сверхъестественных явлений духовного толка
18 мая — Mossovetinfo.ru — Декастерия доктрины веры опубликовала документ за подписью Папы Римского Франциска, кото...