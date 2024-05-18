Предварительные итоги праймериз «Единой России» в Мосгордуму

27 мая — Mossovetinfo.ru — 26 мая партия «Единая Россия» завершила электронное предварительное голосование (ЭПГ) по отбору кандидатов на проводимые осенью выборы всех уровней. Сообщается, что окончательные итоги предварительного голосования «Единая Россия» подведёт на Президиуме Генсовета 30 мая.



По данным системы ЭПГ лучшие результаты по Москве по своим избирательным округам получили Степан Орлов (ИО26), Олег Артемьев (ИО28), худшие - Ирина Слуцкая (ИО42), Александра Синявина — (ИО38).

По данным системы ЭПГ первые места в праймериз ЕР по избирательным округам (ИО) в Московскую городскую думу (Мосгордуму) заняли:



ИО1 Андрей Титов — 5832 голосов;

ИО2 Ольга Зайцева — 5079 голосов;

ИО3 Антон Шкаплеров — 6127 голосов;

ИО4 Мария Киселева — 6407 голосов;

ИО5 Милена Авимская — 6171 голосов;

ИО6 Надежда Перфилова — 6487 голосов;

ИО7 Дарья Борисова — 6512 голосов;

ИО8 Андрей Медведев — 6391 голосов;

ИО9 Лариса Картавцева — 7798 голосов;

ИО10 Зинаида Авдошкина — 5403 голосов;

ИО11 Алексей Шапошников — 6108 голосов;

ИО12 Алексей Лисовенко — 5723 голосов;

ИО13 Александр Сапронов — 6381 голосов;

ИО14 Сабина Цветкова — 6265 голосов;

ИО15 Николай Губанов — 5061 голосов;

ИО16 Анна Гурченкова — 5546 голосов;

ИО17 Мария Соколова — 6924 голосов;

ИО18 Людмила Митрюк — 5858 голосов;

ИО19 Майя Булаева — 7259 голосов;

ИО20 Александр Ломаченко — 5041 голосов;

ИО21 Инна Святенко — 5936 голосов;

ИО22 Максим Руднев — 6030 голосов;

ИО23 Аркадий Корольков — 5709 голосов;

ИО24 Людмила Стебенкова — 5655 голосов;

ИО25 Евгений Селиверстов — 6582 голосов;

ИО26 Степан Орлов — 8294 голосов;

ИО27 Александр Лиханов — 6298 голосов;

ИО28 Олег Артемьев — 8579 голосов;

ИО29 Алексей Кучмин — 6707 голосов;

ИО30 Ольга Мельникова — 6229 голосов;

ИО31 Людмила Гусева — 6535 голосов;

ИО32 Александр Семенников — 6250 голосов;

ИО33 Наталия Метлина — 5749 голосов;

ИО34 Екатерина Раззакова — 6017 голосов;

ИО35 Анатолий Петрукович — 6327 голосов;

ИО36 Александр Козлов — 6874 голосов;

ИО37 Валерий Головченко — 7534 голосов;

ИО38 Александра Синявина — 4720 голосов;

ИО39 Родион Газманов — 5186 голосов;

ИО40 Татьяна Батышева — 4881 голосов;

ИО41 Евгений Герасимов — 5074 голосов;

ИО42 Ирина Слуцкая — 4637 голосов;

ИО43 Светлана Акулова — 6149 голосов;

ИО44 Елена Самышина — 5257 голосов;

ИО45 Максим Джетыгенов — 4946 голосов;