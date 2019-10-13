13 октября. Mossovetinfo.ru – Москвичей предупредили, что к 17 октября в Москву придет предзимье – особый метеорологический сезон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.



Днем в четверг ожидается около 6-8 градусов тепла. Последние теплые дни – 15 и 16 октября – тогда будет 11-13 градусов и 9-14 градусов соответственно.



Предзимье продлится с середины октября по середину декабря.