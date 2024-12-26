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Общество     07.01.2025 00:34

Президент РФ Владимир Путин встретил Рождество Христово в храме на Поклонной Горе

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Теги:  Россия  Путин  Рождество  храм Георгия Победоносца  Поклонная Гора  Богослужение 

7 января  — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин на Рождество посетил богослужение в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. Глава государства регулярно посещает церковные службы в праздник Рождества Христова.

Также Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым, отметив огромную созидательную роль церкви в единении народа и сбережении исторической памяти. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля. 

Открытие храма Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве состоялось в 1995 году и было приурочено к 50-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне.

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Карта места

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Теги: 
Россия  Путин  Рождество  храм Георгия Победоносца  Поклонная Гора  Богослужение 

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