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Общество
07.01.2025, 00:34
Президент РФ Владимир Путин встретил Рождество Христово в храме на Поклонной Горе
7 января — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин на Рождество посетил богослужение в храме Георгия Побед...
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Общество
01.01.2025, 19:18
Путин поручил дополнить «Разговоры о важном» темами о русском языке и русских писателях
1 января — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совет...
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Общество
26.12.2024, 08:27
В Азербайджане наступил день траура по погибшим в авиакатастрофе под Актау
26 декабря — Mossovetinfo.ru — В Азербайджане наступил день траура в связи с крушением пассажирского самолета близ г...