Другие материалы
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Общество
18.03.2018, 14:09
Мособлизбирком: к полудню явка на выборах в Подмосковье – 23%
18 марта. Mossovetinfo.ru - Мособлизбирком сообщил, что явка на выборах президента РФ в Подмосковье, по данным на 12:00, составила 23%. Об этом сообщается в официальном аккаунте Мособлизбиркома в Twit...
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Общество
18.03.2018, 10:23
Президент России Путин проголосовал на участке на Ленинском проспекте Москвы
18 марта. Mossovetinfo.ru – Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин проголосовал 18 марта на президентских выборах в здании Российской академии наук на Ленинском проспе...
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Общество
17.03.2018, 23:30
О портале видеонаблюдения нашвыбор2018 - справка
17 марта. Mossovetinfo.ru – За ходом выборов президента России 18 марта жители всех регионов страны смогут наблюдать через просмотр онлайн-трансляции на портале «Нашвыбор2018.рф» - www.nashvybor2018.r...