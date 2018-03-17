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Общество     18.03.2018 10:23

Президент России Путин проголосовал на участке на Ленинском проспекте Москвы

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Теги:  Путин  программа  голосование  выборы  президент 

18 марта. Mossovetinfo.ru – Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин проголосовал 18 марта на президентских выборах в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте Москвы на избирательном участке 2151. Путин прибыл на участок около 9.31.

«Я уверен в правильности в той программы, которую предлагаю для страны», — сказал Владимир Путин отвечая после голосования на вопрос о том, трудно ли ему было сделать выбор.

Доступ избирателей на участок 2151 во время голосования В.Путин не перекрывался, сообщает корреспондент ИА «Моссовет».

Избирательный участок 2151 оборудован комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

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Карта места

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Теги: 
Путин  программа  голосование  выборы  президент 

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