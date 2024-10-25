Общество
26.10.2024 12:37
Президент России Владимир Путин направил приветствие делегатам и гостям XIV съезда партии Справедливая Россия
26 октября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин направил приветствие делегатам и гостям XIV съезда Социалистической политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», отметив ее конструктивный вклад в работу Федерального Собрания, региональных парламентов и органов муниципального самоуправления, «искреннее стремление к плодотворному взаимодействию с другими политическими партиями и общественными организациями».
ИА МОССОВЕТ публикует полный текст телеграммы Президента России, зачитанной на съезде лидером партии Сергеем Мироновым:
«Делегатам и гостям XIV съезда Социалистической политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».
Приветствую делегатов и гостей XIV съезда Социалистической политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».
C первых дней создания ваша партия занимает твёрдую патриотическую позицию, последовательно отстаивает базовые ценности социальной справедливости.
Богатый опыт участия в избирательных кампаниях разного уровня убедительно демонстрирует высокое доверие избирателей к депутатскому корпусу партии. Её представители вносят конструктивный вклад в работу Федерального Собрания, региональных парламентов и органов муниципального самоуправления, уделяют приоритетное внимание таким важным проблемам, как защита прав и интересов граждан, укрепление института семьи, воспитание подрастающего поколения, повышение качества жизни людей.
И конечно, отмечу ваше искреннее стремление к плодотворному взаимодействию с другими политическими партиями и общественными организациями для успешного решения масштабных, действительно общенациональных задач, стоящих перед страной.
Желаю вам реализации намеченных планов – на благо России и нашего народа.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин».