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Общество     26.10.2024 12:37

Президент России Владимир Путин направил приветствие делегатам и гостям XIV съезда партии Справедливая Россия

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Теги:  Президент РФ  Путин  приветствие  съезд  партия  Справедливая Россия 

26 октября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин направил приветствие делегатам и гостям XIV съезда Социалистической политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», отметив ее конструктивный вклад в работу Федерального Собрания, региональных парламентов и органов муниципального самоуправления, «искреннее стремление к плодотворному взаимодействию с другими политическими партиями и общественными организациями».

ИА МОССОВЕТ публикует полный текст телеграммы Президента России, зачитанной на съезде лидером партии Сергеем Мироновым:

«Делегатам и гостям XIV съезда Социалистической политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

Приветствую делегатов и гостей XIV съезда Социалистической политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

C первых дней создания ваша партия занимает твёрдую патриотическую позицию, последовательно отстаивает базовые ценности социальной справедливости.
Богатый опыт участия в избирательных кампаниях разного уровня убедительно демонстрирует высокое доверие избирателей к депутатскому корпусу партии. Её представители вносят конструктивный вклад в работу Федерального Собрания, региональных парламентов и органов муниципального самоуправления, уделяют приоритетное внимание таким важным проблемам, как защита прав и интересов граждан, укрепление института семьи, воспитание подрастающего поколения, повышение качества жизни людей.

И конечно, отмечу ваше искреннее стремление к плодотворному взаимодействию с другими политическими партиями и общественными организациями для успешного решения масштабных, действительно общенациональных задач, стоящих перед страной.

Желаю вам реализации намеченных планов – на благо России и нашего народа.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин».

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Теги: 
Президент РФ  Путин  приветствие  съезд  партия  Справедливая Россия 

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