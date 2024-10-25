Президент России Владимир Путин направил приветствие делегатам и гостям XIV съезда партии Справедливая Россия

26 октября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин направил приветствие делегатам и гостям XIV съезда Социалистической политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», отметив ее конструктивный вклад в работу Федерального Собрания, региональных парламентов и органов муниципального самоуправления, «искреннее стремление к плодотворному взаимодействию с другими политическими партиями и общественными организациями».



ИА МОССОВЕТ публикует полный текст телеграммы Президента России, зачитанной на съезде лидером партии Сергеем Мироновым:



«Делегатам и гостям XIV съезда Социалистической политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».



Приветствую делегатов и гостей XIV съезда Социалистической политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».



C первых дней создания ваша партия занимает твёрдую патриотическую позицию, последовательно отстаивает базовые ценности социальной справедливости.

Богатый опыт участия в избирательных кампаниях разного уровня убедительно демонстрирует высокое доверие избирателей к депутатскому корпусу партии. Её представители вносят конструктивный вклад в работу Федерального Собрания, региональных парламентов и органов муниципального самоуправления, уделяют приоритетное внимание таким важным проблемам, как защита прав и интересов граждан, укрепление института семьи, воспитание подрастающего поколения, повышение качества жизни людей.



И конечно, отмечу ваше искреннее стремление к плодотворному взаимодействию с другими политическими партиями и общественными организациями для успешного решения масштабных, действительно общенациональных задач, стоящих перед страной.



Желаю вам реализации намеченных планов – на благо России и нашего народа.



Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин».