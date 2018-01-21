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Общество     21.01.2018 15:55

Прием заявок на конкурс фильмов о Москве стартует 22 января

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Теги:  кино  фильмы  Сергей Собянин 

21 января. Mossovetinfo.ru – Прием заявок на конкурс фильмов о Москве стартует 22 января. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр столицы Сергей Собянин.

«Ждем работы российских и зарубежных режиссеров не старше 5 лет. Это может быть полный или короткий метр, анимация, сериал - главное, чтобы действие было в столице», - написал мэр Москвы.

Победителей объявят во время акции «Ночь кино», которая пройдет в конце августа. Общий призовой фонд конкурса — 100 миллионов рублей.

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Теги: 
кино  фильмы  Сергей Собянин 

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