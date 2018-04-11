Проект «Экскурсовод в метро» стартовал в столичной подземке

11 апреля. Mossovetinfo.ru - Пилотный проект «Экскурсовод в метро» стартовал в столичной подземке.



Тур по станциям начнут проводить аккредитованные специалисты. Желающие получить аккредитацию гиды должны будут подтвердить знания истории метро и особенностей его работы на экзамене.



Экскурсоводы, которые не уверены в своих знаниях, могут пройти трехдневный курс в учебном центре метрополитена.