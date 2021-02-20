Прокуратура Москвы предостерегла от призывов к участию в несанкционированных акциях

20 февраля. Mossovetinfo.ru – Московская прокуратура на своем официальном сайте опубликовала предостережение, в связи с распространением призывов к участию в несанкционированных акциях.



В сообщении прокуратуры напоминается, что призывы к участию в несанкционированных акциях являются административным правонарушением, и могут повлечь наказание, вплоть до административного ареста.



При этом, в сообщении прокуратуры не указано о каких именно призывах идет речь.